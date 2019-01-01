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البكري: الاحتلال يسعى للسيطرة على الإبراهيمي وبلدة الخليل القديمة

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
البكري: الاحتلال يسعى للسيطرة على الإبراهيمي وبلدة الخليل القديمة


الخليل / سما /

قال منسق القوى والفصائل الوطنية في الخليل محمد البكري، "إن هدف الاحتلال من مخططاته التهويدية في مدينة الخليل ومحيطها هو ربط المستوطنات بين مستوطنة تل الرميدة ومستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي المواطنين في الخليل بهدف إحكام الاستيلاء على البلدة القديمة من المدينة والحرم الإبراهيمي".

وأكد البكري في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، على أن معظم الفعاليات الشعبية في المحافظة والتي بدأت أمس، بالإضراب الشامل وإقامة الصلاة في الحرم الإبراهيمي ستكون على مستوى الحدث وقد تؤدي إلى المواجهة بين المواطنين وجيش الاحتلال وعصابات المستوطنين.

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