البرلمان العربي يبحث التحرك الدولي لوضع حد لممارسات إسرائيل وأميركا

القاهرة /سما/

من المقرر أن يعقد اتحاد البرلمان العربي اجتماعا له في اذار المقبل لرسم السياسات القادمة له والتحرك على المستوى الدولي لوضع حد لسياسات وممارسات الاحتلال والادارة الأمريكية ضد شعبنا.

وطالب امين سر المجلس الوطني محمد صبيح في حديث لإذاعة "صوت فلسطين "الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، بالحماية الدولية لشعبنا من سياسات الاحتلال واعتداءاته الخارجة عن القانون والشرائع والقرارات الدولية وعقد مؤتمر دولي للسلام في اطار وطني كما طرح الرئيس محمود عباس بمشاركة الدول دائمة العضوية في مجلس الامن والاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران.