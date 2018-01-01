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تقرير: ما حقيقة دعم حماس لرئيس حزب "العمال البريطاني" كوربن بالانتخابات؟

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: ما حقيقة دعم حماس لرئيس حزب "العمال البريطاني" كوربن بالانتخابات؟


القدس المحتلة / سما /

زعم تقرير بريطاني اليوم الثلاثاء، أن حركة حماس تدعم زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن في انتخابات المملكة المتحدة.
 
ويمثل كوربين حزب العمال البريطاني في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
 
وادعى التقرير وفق ما نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن حماس تروج للعلاقات العامة مع زعيم حزب العمال، ويدير نشطاء تابعون لها أحد أكثر مواقع الإنترنت شعبية لدعم حزب العمال في قطاع غزة ولندن، وفق زعمها.

وادعى التقرير أن حماس تدعم صفحة مخصصة على فيسبوك من قبل أحد سكان خانيونس حيث يعرف بأنه ناشط عُمالي، حيث توضح الصفحة أنها لا تعمل مع كوربين لكنها تتوافق مع سياساته وأهدافه.
 
وذكرت الصحيفة أن عضو الكنيست عن حزب كاحول لافان يائير لابيد التقى أمس مع 25 وزيراً ونائباً من جميع أنحاء العالم خلال مؤتمر اللوبي البرلماني الداعم لإسرائيل، وتطرق إلى انتخابات المملكة المتحدة، قائلاً: "عادة لا يجب أن تتدخل بلدان أخرى في الانتخابات، لكن في هذه الحالة استثني جيريمي كوربين المعادي للسامية، إنه مدرسة قديمة من أشكال معاداة السامية".
 
واتهم لابيد كوربين أنه شخص عنصري.
 
وكان كوربين تعهد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية بمجرد وصوله إلى السلطة، كما طالب حزبه بمنع توريد السلاح إلى إسرائيل والتحقيق في جرائمها ضد المتظاهرين الفلسطينيين.
 
كما وعبر كوربين عن دعمه لحدث يوم النكبة الفلسطينية العام  الماضي  2018 عبر صفحته في الفيسبوك.
 
وشكرت حركة حماس كوربين على دعمه بالاعتراف بإحياء الفلسطينيين ذكرى النكبة الـ 71، في ذكرى قيام إسرائيل.
 
جدير بالذكر أن زعيم حزب العمال تعرض لانتقادات لوصفه حركة حماس وحزب الله "بالأصدقاء"

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