الائتلاف من اجل النزاهة "أمان" يكرم مؤسسة المواصفات والمقاييس

رام الله / سما /

كرم الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة ( أمان ) مؤسسة المواصفات والمقاييس على الجهود التي بذلتها المؤسسة لمكافحة الفساد من خلال تبني المواصفة الدولية 37001-2016 (نظم ادارة مكافحة الرشوة – المتطلبات مع ارشادات الاستخدام ) واعتمادها كمواصفة فلسطينية.

جاء ذلك خلال حفل النزاهة الوطني الرابع عشر الذي نظمته أمان بمناسبة اليوم الوطني لمكافحة الفساد والذي يصادف في التاسع من كانون أول من كل عام ،

وكانت مؤسسة المواصفات والمقاييس قد شكلت لجنة التوصيف الخاصة بنظم الادارة ،حيث شملت عضويتها كلا من مجلس الوزاراء ، سلطة جودة البيئه ، اتحاد الغرف التجاريه الصناعية الزراعيه الفلسطينية ، وزارة الصحة ، اتحاد المقاوليين الفلسطينيين ، سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ، اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية ، الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ، وقد حددت اللجنة أولوياتها باعداد وتبني المواصفات الخاصة بمكافحة الفساد والرشوة وقامت بالفعل بمناقشة المواصفة الدولية الخاصة بنظم ادارة مكافحة الرشوة وتبنيها ومن ثم رفعها الى مجلس ادارة المواصفة لاعتمادها .

وتسلم المهندس حيدر حجة مدير عام المؤسسة شهادة التكريم، مشيدا بكل الجهات التي ساهمت في تبني هذه المواصفة، مشيرا الى تشكيل لجنة وطنية لتطبيق هذه المواصفة نظرا لاهميتها في ارساء قواعد الحوكمة ومكافحة الفساد، ونظرا الى أن تبني هذه المواصفة وتطبيقها سيساهم في تعزيز قيم النزاهة في تقديم الخدمات العامة بعدالة وجودة ومساواة للمواطنين.