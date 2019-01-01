التربية تبحث تداعيات إغلاق مديرية تربية القدس

رام الله / سما /

عقدت وزارة التربية والتعليم، في مقرها، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً؛ لبحث تداعيات إغلاق مديرية تربية القدس، وخطوات مجابهة التحديات التي يواجهها قطاع التعليم المقدسي؛ خاصة ًبعد الانتهاك الأخير بحق المديرية والعاملين فيها.

جاء هذا الاجتماع، برئاسة وزير التربية أ.د. مروان عورتاني، مع ممثلين عن الفعاليات الوطنية واتحادي المعلمين وأولياء الأمور في القدس، وأسرة الوزارة.

وأكد المجتمعون ضرورة التكامل والتنسيق بين كافة الأطراف والمستويات لحماية التعليم المقدسي ومساندته من خلال خطوات عملية؛ والتصدي للمخططات الرامية إلى أسرلة التعليم، وضرب الهوية الوطنية؛ عبر تحريف المناهج وتشويهها وغيرها من الممارسات المجحفة.