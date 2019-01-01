  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

كاتس يهدد بهجوم عسكري ضد إيران

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس يهدد بهجوم عسكري ضد إيران


القدس المحتلة / سما /

هدد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، بتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران، بادعاء منعها من الحصول على سلاح نووي، واعتبر أن حزب الله لا يحمي مصالح لبنان.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن كاتس قوله إنه "لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، وإذا كان هذا الخيار الأخير، فسنعمل عسكريا. ولن يردعنا أي تهديد".

وأضاف كاتس أن "إسرائيل ليست المتظاهرين العاجزين في إيران والعراق، الذين يُذبحون على أيدي نظام آيات الله. وسنعرف كيف نرد بقوة شديدة على أي تهديد أو استهداف".

وتطرق كاتس إلى الاحتجاجات في لبنان، وقال إنها "تكشف وجه (أمين عام حزب الله حسن) نصر الله الحقيقي كوكيل إيراني مطلق وليس كحامي مصالح لبنان".

واعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أقوال كاتس، اليوم، تأتي ردا على تصريحات أطلقها مرتضى قرباني، المستشار في حرس الثورة الإيراني، وقال فيها إن إيران "ستسوي تل أبيب بالأرض من لبنان"، لكنه نفى أن إيران تتطلع إلى حيازة سلاح نووي. كذلك قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن بلاده سترد بـ"حزم وقوة" على أي هجوم إسرائيلي "محتمل".

وكان موسوي وقربان يردان على أقوال كاتس لصحيفة "كورييرا دي لا سيرا" الإيطالية، وقال فيها إنه "ينبغي وضع تهديدا عسكريا مقابل إيران وليس عقوبات فقط. والإيرانيون لا يدركون مع من هم يلعبون. وإذا أدركوا أنهم قد يُستهدفون بألف صاروخ توماهوك فسيتصرفون بشكل مختلف. ونعلم أنه إذا لم يكن هناك تهديد حقيقي على الحكم نفسه، فلن يعودوا إلى السلوك الصحيح أو يلجمون أنفسهم".  

الأكثر قراءة اليوم

بدء صرف شيكات الشؤون الاجتماعية عبر الصراف الالى بغزة والضفة

تطورات بقضية اسراء غريب.. والدها يطلب من المحكمة أن يقدم شهادته سراً فماذا قال عنها؟

مصادر: "الجهاد" ترفض التهدئة الطويلة ومصر تسمح لقيادتها العسكرية بالسفر لإيران

طائرة استطلاع ايرانية جديدة تثير مخاوف تل ابيب.. لهذا السبب

الرئيس: ذاهبون إلى الانتخابات بعد أن وافقت عليها جميع التنظيمات

آيزنكوت يتحدث عن لبنان وحزب الله وإيران وحماس وهذا ما قاله ..

أمر حكومي بملاحقة المتسولين في غزة

الأخبار الرئيسية

i

الحرس الثوري: إذا أخطأت إسرائيل تجاهنا سنسويها بالأرض انطلاقا من لبنان

لم تعرض اصلا مع الوسطاء.. "حماس" تنفي وجود تفاهمات لتهدئة طويلة الأمد مع الاحتلال

521839C

السلطة تطلب رسميا من اسرائيل السماح لسكان القدس الشرقية المشاركة في الانتخابات

جنود

مسؤول أمني إسرائيلي كبير : لا مفرّ من عملية عسكرية واسعة بغزة

القاهرة : الجهاد تنفي طرح هدنة طويلة الامد او جزيرة عائمة