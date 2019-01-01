سلامة: مبادرة لكسمبورغ حول الاعتراف الأوروبي الجماعي بفلسطين تحفيزية

رام الله / سما /

رحبت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة بمبادرة لكسمبورغ بالدعوة لاعتراف جماعي من الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين واصفة ذلك بالموقف المتقدم جدًا والذي يدلل على إدراك لكسمبورغ لحجم التهديد وخطر سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه القضية الفلسطينية.

وقالت سلامة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، "إن هذه المبادرة من شأنها تحفيز موقف الدول المترددة في الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وأن لا تبقى تراوح".

وفيما يتعلق بالانتخابات العامة، أكدت سلامة أن استلام موافقة الفصائل على إجراءها مؤشر ثقة الرئيس بالموقف الوطني الموحد والانتصار للمواطن ودوره ومسؤوليته وصوته.

وشددت سلامة على وجود إرادة سياسية حقيقية لدى الكل ترى ان المخرج والطريق لإعادة الوحدة وطنيا وسياسيا وجغرافيا ومؤسساتيا هي بوابة الانتخابات وصندوق الاقتراع.

وتعقيبا على تحذير المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، رئيس الحكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، من تداعيات ضم غور الأردن، قالت عضو مركزية فتح دلال سلامة: "إن أية تحذيرات إسرائيلية هي ليست في إطار عقيدة حل الدولتين وانما تنبع من التخوف من اقتياد مسؤولين إسرائيليين إلى المحاكم الدولية" .