  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فكرة لإنهاء هيمنة ميسي ورونالدو على الكرة الذهبية

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
فكرة لإنهاء هيمنة ميسي ورونالدو على الكرة الذهبية


وكالات / سما /

دعا سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني، لتخصيص جائزة كرة ذهبية خاصة بالثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجمي برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي على الترتيب، بعيدا عن باقي اللاعبين، من أجل إتاحة الفرصة لغيرهما للفوز بها.

وقال راموس في تصريحات صحافية: "ربما يمكنهم صناعة كرة ذهبية لميسي ورونالدو فقط، وأخرى تُمنح لباقي اللاعبين، وفي النهاية سيكون هذا أفضل لكرة القدم".

وهيمن الثنائي على الكرة الذهبية في آخر 11 عاما، باستثناء العام الماضي، الذي شهد تتويج الكرواتي لوكا مودريتش نجم الريال بالجائزة.

وبيّن راموس أن الثنائي الأرجنتيني والبرتغالي هما الأفضل في العالم دون استثناء, متمنيا أن يكون له شرف إحراز الكرة الذهبية قبل نهاية مسيرته الكروية.

#ليونيل ميسي #سيرجيو راموس #الكرة الذهبية #كريستيانو رونالدو

الأكثر قراءة اليوم

بدء صرف شيكات الشؤون الاجتماعية عبر الصراف الالى بغزة والضفة

تطورات بقضية اسراء غريب.. والدها يطلب من المحكمة أن يقدم شهادته سراً فماذا قال عنها؟

مصادر: "الجهاد" ترفض التهدئة الطويلة ومصر تسمح لقيادتها العسكرية بالسفر لإيران

طائرة استطلاع ايرانية جديدة تثير مخاوف تل ابيب.. لهذا السبب

الرئيس: ذاهبون إلى الانتخابات بعد أن وافقت عليها جميع التنظيمات

آيزنكوت يتحدث عن لبنان وحزب الله وإيران وحماس وهذا ما قاله ..

أمر حكومي بملاحقة المتسولين في غزة

الأخبار الرئيسية

i

الحرس الثوري: إذا أخطأت إسرائيل تجاهنا سنسويها بالأرض انطلاقا من لبنان

لم تعرض اصلا مع الوسطاء.. "حماس" تنفي وجود تفاهمات لتهدئة طويلة الأمد مع الاحتلال

521839C

السلطة تطلب رسميا من اسرائيل السماح لسكان القدس الشرقية المشاركة في الانتخابات

جنود

مسؤول أمني إسرائيلي كبير : لا مفرّ من عملية عسكرية واسعة بغزة

القاهرة : الجهاد تنفي طرح هدنة طويلة الامد او جزيرة عائمة