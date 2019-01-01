فكرة لإنهاء هيمنة ميسي ورونالدو على الكرة الذهبية

وكالات / سما /

دعا سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني، لتخصيص جائزة كرة ذهبية خاصة بالثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجمي برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي على الترتيب، بعيدا عن باقي اللاعبين، من أجل إتاحة الفرصة لغيرهما للفوز بها.

وقال راموس في تصريحات صحافية: "ربما يمكنهم صناعة كرة ذهبية لميسي ورونالدو فقط، وأخرى تُمنح لباقي اللاعبين، وفي النهاية سيكون هذا أفضل لكرة القدم".

وهيمن الثنائي على الكرة الذهبية في آخر 11 عاما، باستثناء العام الماضي، الذي شهد تتويج الكرواتي لوكا مودريتش نجم الريال بالجائزة.

وبيّن راموس أن الثنائي الأرجنتيني والبرتغالي هما الأفضل في العالم دون استثناء, متمنيا أن يكون له شرف إحراز الكرة الذهبية قبل نهاية مسيرته الكروية.