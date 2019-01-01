طوباس / سما /

شارك عشرات المواطنين، اليوم الثلاثاء، في وقفة تضامنية مع الأسرى في مدينة طوباس.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس محمود صوافطة إن هذه الوقفة تأتي للتأكيد على تمسك شعبنا الفلسطيني بالوقوف إلى جانب الأسرى، وأن قضيتهم من القضايا المصيرية التي يجب أن تبقى حاضرة.

من جهته، أكد نائب محافظ طوباس أحمد الأسعد أنه لا يمكن التوصل إلى أي حل نهائي دون تبييض السجون وتحرير جميع الأسرى، داعيا لاستمرار الوقفات التضامنية حتى تحريرهم.

وقال" تضامننا مع الأسرى متواصل، لأننا لا نريدهم أن يعودوا جثامين كما عاد العديد من زملائهم، وآخرهم الأسير الشهيد سامي أبو دياك.

وفي كلمة فصائل العمل الوطني، أشار أنور الحمود إلى أن كافة الفصائل تعتبر قضية الأسرى قضية مصيرية وتضعها على رأس أولوياتها.