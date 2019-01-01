تشيلسي سيسمح برحيل 3 نجوم في يناير

وكالات / سما /

ينوي نادي تشيلسي السماح برحيل عدداً من اللاعبين الذين ليسوا ضمن خطط المدرب فرانك لامبارد الأساسية، للتخلص من الأجور التي يتقاضونها وبالتالي السماح للبلوز في التحرك بأريحية أكبر لتدعيم الفريق في يناير القادم.

وتلقى النادي اللندني أنباءاً سعيدة للغاية قبل أيام بتجميد عقوبة الحظر من فترتين في سوق الانتقالات والاكتفاء بفترة انتقال واحدة وهي التي قضاها بالفعل في الصيف الماضي.

وأصبح بإمكان المدرب لامبارد الآن البحث عن أسماء جديدة لتدعيم كتيبته التي أصبحت مدججة بالنجوم الشبان الذي أعطاهم الثقة بشكلٍ كبير في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي

وأشارت التقارير الصحُفية الإنجليزية إلى أن بيدرو سيكون أقرب الراحلين عن ملعب ستامفورد بريدج بعد أن تقلصت مساحته في المشاركة أساسياً مع بزوغ نجم كريستيانو بوليسيتش وكالوم هدوسن وأودي و ويليان، وهم جميعاً يملكون حظوظاً أكبر عند لامبارد.

وينتهي عقد نجم برشلونة السابق بعد سبع شهور ولذلك فإن البلوز سيسمح له بالرحيل مقابل مبلغ رمزي في يناير بدلاً من خسارته في نهاية الموسم مجاناً.

وكان اللاعب قد اعترف بنفسه بأنه يبحث عن نادٍ جديد بعد أن أصبح من الصعب عليه التواجد في تشكيلة الفريق الأزرق، حيث شارك اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً في 4 مباريات فقط في البريمير ليج.

وعلى صعيد آخر من المنتظر أن تتم إعارة الظهير الإسباني الأيسر ماركو ألونسو، بعد أن أظهرت بعض أندية الدوري الإنجليزي رغبتها في الحصول على خدماته وأبرزها نادي ويستهام يونايتد.

وكذلك لن يمانع النادي فكرة رحيل رأس الحربة الفرنسي أوليفييه جيرو وخاصةً وأن مهاجم آرسنال السابق يريد أن يلعب باستمرار لكي يحظى بفرصة التواجد مع منتخب فرنسا في نهائيات كأس الأمم الأوروبية القادمة.