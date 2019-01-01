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لدغة عقرب في الطائرة.. وهذا ما حدث للضحية

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
لدغة عقرب في الطائرة.. وهذا ما حدث للضحية


وكالات / سما /

تعرضت سيدة كانت على متن رحلة تابعة لخطوط "يونايتد" الجوية الأميركية للدغات عقرب، بينما كانت في رحلتها الجوية.

وبحسب ما كشفته تقارير إعلامية أمريكية فقد قالت المرأة، التي لم يكشف عن هويتها، إنه أثناء تحليق الطائرة في الأجواء خلال الرحلة من سان فرانسيسكو إلى أتلانتا، بدأت تشعر بآلام حارقة في ساقها، الأمر الذي اضطرها للذهاب إلى الحمام.

وكشفت المرأة أن عقرباً خرج من ساق بنطالها الذي كانت ترتديه وكان لا يزال حياً، واندفع على أرض الطائرة، ونجح المضيفون في الإمساك به في نهاية المطاف.

ولحظة هبوط الطائرة، كان المسعفون في الانتظار، حيث تمت معالجة المرأة قبل نقلها إلى المستشفى، لاستكمال العلاج، بحسب ما ذكرت سكاي نيوز نقلاً عن صحيفة الـ "ديلي ميل" البريطانية.

#عقرب #طائرة

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