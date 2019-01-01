أمل حجازي: بعض رجال الدين يسيؤون للإسلام

وكالات / سما /

انتقدت الفنانة اللبنانية المعتزلة أمل حجازي تصرّفات بعض رجال الدين الذين يشوّهون الدين الإسلامي، حسب قولها في تغريدة لها على «تويتر» جاء فيها «بعض رجال الدين يشوّهون الدين الإسلامي بشكل كبير ويفسّرون القرآن كما تهوى أنفسهم ليس كل شيخ شيخاً! نحن فعلاً بحاجة الى رجال دين يظهرون الإسلام على حقيقته الراقية.. أرجوكم اعقلوا القرآن او اجلسوا في بيوتكم.. المنابر ليست لعبة».



وفاجأت الإعلامية اللبنانية في قناة «الحدث» نجوى قاسم الوسط الإعلامي اللبناني ولا سيما الإعلاميات منه بتغريدة لها عبر حسابها على موقع التواصل «تويتر»، حيث انتقدتهن على إطلالاتهن، لناحية اللباس والشعر والمكياج، والتي لا تتناسب مع ما يحصل في لبنان في ظلّ تدهور معيشي واقتصادي.

وكتبت نجوى «زميلاتي في لبنان: أنتن جميلات في كل الأحوال ولائقات، لكن ستصبحن أجمل لو كان اللباس بسيطاً جداً دائماً، يعكس ويتماشى مع الحدث الجلل، الذي يعيشه لبنان والمتفاقم، خاصة على المستوى المعيشي المتدهور للمواطن. بعض الإطلالات توحي أننا نشاهد سهرة أو حفلة. شكراً لتقبلكم».

تجدر الإشارة الى أن الإعلاميين في المحطات التلفزيونية يواكبون ميدانيّا معظم التحركات والاحتجاجات في معظم المناطق اللبنانية مباشرة على الهواء وفي ساعات عمل إضافية، ويتقاضون نصف رواتبهم بسبب الشحّ في السيولة التي فرضتها المصارف اللبنانية.