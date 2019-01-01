  1. الرئيسية
  2. هو وهي

4 كلمات لا تنطقها أمام أطفالك .. ما هي؟

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 كلمات لا تنطقها أمام أطفالك .. ما هي؟


وكالات / سما /

لا شك أن تربية الأطفال، بغض النظر عن أعمارهم مهمة حساسة للغاية، وتتطلب بذل جهود مستمرة لإعدادهم للعالم الحقيقي.

ويجب على الآباء غرس القيم الصحيحة ففي أبنائهم، وتقديم القدوة الحسنة لهم، وتشجيعهم على تبني لغة جيدة وتجنب بعض الكلمات والعبارات غير اللائقة. وفيما يلي مجموعة من هذه الكلمات، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا:

1- مدلل
إحدى الكلمات التي يجب الامتناع عن استخدامها هي "مدلل"، فقد لا يفهم الأطفال المعنى بشكل كلي وقد يشعرون بالأذى. إن استخدام مثل هذه الكلمات يمكن أن يؤذي احترامهم وتقديرهم لذاتهم ويجعل من الصعب عليهم الانفتاح على العالم.

2- ذكي
على الرغم من أن من الجيد أن تقدر ذكاء أطفالك وأن تشيد بذكائهم، إلا أن العلماء يعتقدون أن تسميتهم "أذكياء" يجعلهم يتكاسلون عن العمل الجاد، ويجبرهم على الاعتقاد بأنهم يختلفون عن الآخرين.

3- أحمق
هناك سبب وجيه يمنعك من الإشارة إلى أطفالك باستخدام كلمات سلبية، سواء كنت تعاني من نوبة من الغضب أو لمجرد السخرية منهم، فهذا يقلل من ثقتهم بأنفسهم، ويجعلهم بصدقون الصفات السلبية التي تطلقها عليهم مع مرور الوقت.

4- بطل/أميرة
وفقاً لعلماء النفس، يجب عدم تشجيع القوالب النمطية القائمة على الجنس على الإطلاق، واستخدام كلمات مثل "الأميرة" أو "البطل" يمكن أن تضعهم في هذه القوالب. حتى قبل أن تتاح لهم فرصة لاستكشاف هويتهم وصفاتهم الشخصية.

#الأطفال

الأكثر قراءة اليوم

بدء صرف شيكات الشؤون الاجتماعية عبر الصراف الالى بغزة والضفة

تطورات بقضية اسراء غريب.. والدها يطلب من المحكمة أن يقدم شهادته سراً فماذا قال عنها؟

محلل إسرائيلي يزعم : حماس أمام قرار استراتيجي فيما يخص التهدئة

مصادر: "الجهاد" ترفض التهدئة الطويلة ومصر تسمح لقيادتها العسكرية بالسفر لإيران

طائرة استطلاع ايرانية جديدة تثير مخاوف تل ابيب.. لهذا السبب

الرئيس: ذاهبون إلى الانتخابات بعد أن وافقت عليها جميع التنظيمات

أمر حكومي بملاحقة المتسولين في غزة

الأخبار الرئيسية

لم تعرض اصلا مع الوسطاء.. "حماس" تنفي وجود تفاهمات لتهدئة طويلة الأمد مع الاحتلال

521839C

السلطة تطلب رسميا من اسرائيل السماح لسكان القدس الشرقية المشاركة في الانتخابات

جنود

مسؤول أمني إسرائيلي كبير : لا مفرّ من عملية عسكرية واسعة بغزة

القاهرة : الجهاد تنفي طرح هدنة طويلة الامد او جزيرة عائمة

آيزنكوت يتحدث عن لبنان وحزب الله وإيران وحماس وهذا ما قاله ..