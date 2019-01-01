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مهاجم فلوريدا السعودي تعرض لإهانات من مدربه الأمريكي منها تشبيهه بنجم أفلام جنسية

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
مهاجم فلوريدا السعودي تعرض لإهانات من مدربه الأمريكي منها تشبيهه بنجم أفلام جنسية


وكالات

كشف تقرير أمريكي عن المتدرب السعودي محمد الشمراني، مطلق النار داخل قاعدة فلوريدا العسكرية تفاصيل جديدة عن تعرضه لمضايقات وإهانات من مدربه، بينها تشبيهه بنجم أفلام جنسية.

وقالت صحيفة nytimes الأمريكية في تقريرها إن الملازم الشمراني كان يعيش حياة هادئة في فلوريدا قبل أن يتعرض للإهانات من جيمس داي أحد مدربيه الأمريكيين منذ 7 أشهر من إطلاقه النار، ما جعله يقدم شكوى رسمية إلى الأكاديمية التي يتدرب فيها بمساعدة اثنين من زملائه.

وقال الشمراني في شكواه إن المواجهة بينه ومدربه جاءت في نهاية درس للأرصاد الجوية، عندما سأل المدرب عما إذا كان لدى الطلاب أي أسئلة قبل أن ينهي الحصة.

ثم تحول المدرب إلى الملازم الشمراني وسأله عما إذا كان لديه أي أسئلة، مخاطبا إياه بـ"Porn Stash"  في إشارة واضحة إلى شارب ممثل إباحي.

وأضاف الشمراني في شكواه أن المدرب واصل حديثه معه بسخرية قائلا: "ماذا؟ ألم تشاهد هذا النجم الإباحي من قبل؟.

وأضافت شكوى الشمراني أنه آثر عدم الإجابة على مضايقة المدرب له، وقرر تجاهل الأمر على الرغم من شعوره بغضب شديد.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنها حاولت الاستفسار عن ملابسات الحادث لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي والمسؤولين في القاعدة، دون أن تحصل على رد من الجانبين.

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