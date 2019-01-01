  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل 13 مواطنًا من الضفة أغلبهم أسرى محررون

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT


الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، وفجر اليوم الثلاثاء (13) مواطنًا من الضفة بينهم فتيان، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين، ومداهمة منازل منها لأسرى سابقين، وتسليم بلاغات لمواطنين آخرين لمراجعة مخابراتها.

وقال نادي الأسير: إن الاحتلال اعتقل ثلاثة مواطنين من بلدة دير أبو مشعل بمحافظة رام الله والبيرة وهم: محمود محمد زهران (بزروقة)، ومحمد خميس زهران، والفتى رمزي إبراهيم عطا.

ومن بيت لحم اعتقل الاحتلال ثلاثة مواطنين وهم: رضا صدوق (29 عامًا)، وعادل حجازي (48 عامًا)، إضافة إلى المواطن مجاهد جمال الوحش (21 عامًا) من بلدة زعترة، وجميعهم أسرى سابقون.

فيما جرى اعتقال لثلاثة مواطنين من نابلس وهم: أحمد محمد شحادة، وأسامة علي شحادة وكلاهما من بلدة عوريف وهما أسيران سابقان، إضافة إلى أُسيد بسام يدك.

يُضاف إلى المعتقلين سعيد ناصر جرار (20 عامًا)، ومثقال محمد حمدان (20 عامًا) وكلاهما من محافظة جنين حيث جرى اعتقالهما من أمام حاجز عسكري بالقرب من بلدة عرابة، وفادي عليان وهو أحد حراس المسجد الأقصى، والفتى منتصر ناصر سبتة (15 عامًا)، من بلدة العيسوية.

 
#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

بدء صرف شيكات الشؤون الاجتماعية عبر الصراف الالى بغزة والضفة

تطورات بقضية اسراء غريب.. والدها يطلب من المحكمة أن يقدم شهادته سراً فماذا قال عنها؟

محلل إسرائيلي يزعم : حماس أمام قرار استراتيجي فيما يخص التهدئة

مصادر: "الجهاد" ترفض التهدئة الطويلة ومصر تسمح لقيادتها العسكرية بالسفر لإيران

طائرة استطلاع ايرانية جديدة تثير مخاوف تل ابيب.. لهذا السبب

الرئيس: ذاهبون إلى الانتخابات بعد أن وافقت عليها جميع التنظيمات

أمر حكومي بملاحقة المتسولين في غزة

الأخبار الرئيسية

لم تعرض اصلا مع الوسطاء.. "حماس" تنفي وجود تفاهمات لتهدئة طويلة الأمد مع الاحتلال

521839C

السلطة تطلب رسميا من اسرائيل السماح لسكان القدس الشرقية المشاركة في الانتخابات

جنود

مسؤول أمني إسرائيلي كبير : لا مفرّ من عملية عسكرية واسعة بغزة

القاهرة : الجهاد تنفي طرح هدنة طويلة الامد او جزيرة عائمة

آيزنكوت يتحدث عن لبنان وحزب الله وإيران وحماس وهذا ما قاله ..