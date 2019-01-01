الاحتلال يعتقل 13 مواطنًا من الضفة أغلبهم أسرى محررون

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، وفجر اليوم الثلاثاء (13) مواطنًا من الضفة بينهم فتيان، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين، ومداهمة منازل منها لأسرى سابقين، وتسليم بلاغات لمواطنين آخرين لمراجعة مخابراتها.

وقال نادي الأسير: إن الاحتلال اعتقل ثلاثة مواطنين من بلدة دير أبو مشعل بمحافظة رام الله والبيرة وهم: محمود محمد زهران (بزروقة)، ومحمد خميس زهران، والفتى رمزي إبراهيم عطا.

ومن بيت لحم اعتقل الاحتلال ثلاثة مواطنين وهم: رضا صدوق (29 عامًا)، وعادل حجازي (48 عامًا)، إضافة إلى المواطن مجاهد جمال الوحش (21 عامًا) من بلدة زعترة، وجميعهم أسرى سابقون.

فيما جرى اعتقال لثلاثة مواطنين من نابلس وهم: أحمد محمد شحادة، وأسامة علي شحادة وكلاهما من بلدة عوريف وهما أسيران سابقان، إضافة إلى أُسيد بسام يدك.

يُضاف إلى المعتقلين سعيد ناصر جرار (20 عامًا)، ومثقال محمد حمدان (20 عامًا) وكلاهما من محافظة جنين حيث جرى اعتقالهما من أمام حاجز عسكري بالقرب من بلدة عرابة، وفادي عليان وهو أحد حراس المسجد الأقصى، والفتى منتصر ناصر سبتة (15 عامًا)، من بلدة العيسوية.