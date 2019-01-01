لم تعرض اصلا مع الوسطاء.. "حماس" تنفي وجود تفاهمات لتهدئة طويلة الأمد مع الاحتلال

غزة / سما /

نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول "تهدئة طويلة الأمد" مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال حركة حماس، في بيان لها اليوم الثلاثاء إنها "تنفي ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول "تهدئة طويلة الأمد" مع الاحتلال الإسرائيلي، وما صاحبها من فبركات وأكاذيب وافتراءات، وإن هذا الموضوع لم يعرض أصلا في لقاءات الحركة مع الوسطاء".

وأضافت: "ما ينشر في وسائل الإعلام هو امتداد لحملات التحريض والتشويه لحركة حماس ولمواقفها ولبرنامج المقاومة، ولا نستبعد أن تكون جزءا من عمليات إشغال الرأي العام للتغطية على تنازلات خطيرة".

وأكدت الحركة أن أي نقاش للقضايا الوطنية، لن يكون إلا في إطار الإجماع الوطني والشراكة السياسية.