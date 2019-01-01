  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لم تعرض اصلا مع الوسطاء.. "حماس" تنفي وجود تفاهمات لتهدئة طويلة الأمد مع الاحتلال

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
لم تعرض اصلا مع الوسطاء.. "حماس" تنفي وجود تفاهمات لتهدئة طويلة الأمد مع الاحتلال


غزة / سما /

نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول "تهدئة طويلة الأمد" مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال حركة حماس، في بيان لها اليوم الثلاثاء إنها "تنفي ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول "تهدئة طويلة الأمد" مع الاحتلال الإسرائيلي، وما صاحبها من فبركات وأكاذيب وافتراءات، وإن هذا الموضوع لم يعرض أصلا في لقاءات الحركة مع الوسطاء".

وأضافت: "ما ينشر في وسائل الإعلام هو امتداد لحملات التحريض والتشويه لحركة حماس ولمواقفها ولبرنامج المقاومة، ولا نستبعد أن تكون جزءا من عمليات إشغال الرأي العام للتغطية على تنازلات خطيرة".

وأكدت الحركة أن أي نقاش للقضايا الوطنية، لن يكون إلا في إطار الإجماع الوطني والشراكة السياسية.

الأكثر قراءة اليوم

بدء صرف شيكات الشؤون الاجتماعية عبر الصراف الالى بغزة والضفة

تطورات بقضية اسراء غريب.. والدها يطلب من المحكمة أن يقدم شهادته سراً فماذا قال عنها؟

محلل إسرائيلي يزعم : حماس أمام قرار استراتيجي فيما يخص التهدئة

مصادر: "الجهاد" ترفض التهدئة الطويلة ومصر تسمح لقيادتها العسكرية بالسفر لإيران

طائرة استطلاع ايرانية جديدة تثير مخاوف تل ابيب.. لهذا السبب

الرئيس: ذاهبون إلى الانتخابات بعد أن وافقت عليها جميع التنظيمات

أمر حكومي بملاحقة المتسولين في غزة

الأخبار الرئيسية

521839C

السلطة تطلب رسميا من اسرائيل السماح لسكان القدس الشرقية المشاركة في الانتخابات

جنود

مسؤول أمني إسرائيلي كبير : لا مفرّ من عملية عسكرية واسعة بغزة

القاهرة : الجهاد تنفي طرح هدنة طويلة الامد او جزيرة عائمة

آيزنكوت يتحدث عن لبنان وحزب الله وإيران وحماس وهذا ما قاله ..

ضوء أخضر إسرائيلي لبناء السفارة الأميركية في مكان جديد بالقدس