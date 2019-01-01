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مواد غذائية مفيدة ومدمرة للأمعاء

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواد غذائية مفيدة ومدمرة للأمعاء


وكالات / سما /

كشف علماء ألمان بعض المواد الغذائية التي عند تناولها بانتظام ودوريا، تدمر أمعاء الإنسان، لأنها تلحق ضررا كبيرا بالأغشية المخاطية فيها.

ويفيد موقع Focus.de، بأنه وفقا للخبراء، يجب الامتناع عن تناول السكريات البسيطة والمكررة، التي توجد في المعجنات والشوكولاتة والمربى. كما ينصح الخبراء بالتقليل من تناول اللحوم المصنعة، ولا ينصحون بتناولها أكثر من مرة واحدة في الأسبوع، أما المايونيز والسمن النباتي الصناعي (مرغرين)، فيجب الامتناع عن تناولها نهائيا.

وعلاوة على هذه المواد تتضمن القائمة التي أعدها العلماء، منتجات تساعد في الحفاظ على الأغشية المخاطية بحالة جيدة وتمنع إصابتها بأضرار. من بين هذه المواد الموز والأسماك والبطاطا المسلوقة والسبانخ والجزر.

ويوضح الباحثون، أن النظام الغذائي غير الصحيح خلال فترة زمنية طويلة، قد يسبب الإصابة بأمراض مختلفة مثل التهاب الأمعاء المزمن وسرطان القولون والمستقيم وتليف الكبد.

ويذكر أن دراسة سابقة كشفت أن تناول مواد غذائية غنية بمضادات الأكسدة تساعد على إطالة العمر.

#مواد غذائية #الأمعاء

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