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المتطرف "يهودا غليك" يؤدي طقوسا دينية على أبواب الاقصى

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
المتطرف "يهودا غليك" يؤدي طقوسا دينية على أبواب الاقصى


القدس المحتلة / سما /

أدى المتطرف "يهودا غليك"، صباح اليوم الثلاثاء، طقوسا دينية على عتبات المسجد الأقصى المبارك عند باب المغاربة، ثم نفذ اقتحاما للمسجد بصورة استفزازية وبحراسة مشددة من قوات الاحتلال.
وذكرت مصادر صحفية أن شرطة الاحتلال وفرت الحماية الكاملة للمتطرف "غليك "خلال صلاته عند باب المغاربة – على عتبات الأقصى- ورفضت منعه.
كما أدى "غليك" طقوسه خلال جولته بالمسجد الأقصى بشكل صامت، وقبل خروجه من المسجد قام بالتقاط الصورة مع مجموعة المستوطنين التي رافقته واستمتع لشروحاته حول "الهيكل المزعوم".
واعتقلت قوات الاحتلال فادي عليان أحد حراس المسجد خلال جولة المتطرف "غليك" داخل الأقصى.

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