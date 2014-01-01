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تسريب مواصفات هاتف OnePlus المنتظر

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تسريب مواصفات هاتف OnePlus المنتظر


وكالات / سما /

نشر موقع 91Mobile المتخصص بشؤون التقنية معلومات تتعلق ببعض المواصفات الفنية والتقنية للهاتف الذي ستطرحه شركة OnePlus لتنافس من خلاله أشهر شركات الهواتف في الأسواق.

وتبعا للتسريبات فإن OnePlus ستطرح هاتفها الجديد OnePlus 8 في النصف الأول من العام القادم، وسيأتي هذا الهاتف بـ 3 نسخ، نسخة عادية، ونسخة Pro بمواصفات أفضل من النسخة الأولى، ونسخة Lite، ستكون بمواصفات متوسطة وسعر منافس.

وبالنظر للفيديو الذي نشرته 91Mobile لتصميم الهاتف الجديد، نلاحظ أنه سيأتي بهيكل أنيق ورقيق بحواف معدنية، وستزود شاشته بفتحة صغيرة في منتصفها العلوي مخصصة للكاميرا الأمامية، كما سيخلو من منفذ 3.5 ملم التقليدي للسماعات.

وسيحوي الهاتف منفذ USB-C للشحن ونقل البيانات، وكاميرا خلفية ثنائية العدسة، وشاشة OLED بمقاس 6.4 أو 5.5 بوصة، وماسحا لبصمات الأصابع مدمجا في الشاشة.

ومن المفترض أن تزود نسخة Lite بماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، ما يعني أنها ستأتي بشاشة OLED كما في النسختين العادية وPro، أما أبعاد الهيكل فيها فمن المفترض أن تكون 8.6/74/159.2 ملم.

#هاتف

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