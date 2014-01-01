مذكرة تفاهم بين فلسطين وتركيا حول التعاون في مجال السياسات الاجتماعية

اسطنبول / سما /

وقعت دولة فلسطين، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع الجمهورية التركية في مجال التعاون حول السياسات الاجتماعية.

ووقع المذكرة عن حكومة دولة فلسطين وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، وعن الحكومة التركية وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية زهرة زمرد سلجوق، بحضور سفير دولة فلسطين في تركيا فائد مصطفى، والوكيل المساعد في الوزارة أنور حمام.

وتنص مذكرة التفاهم على رزمة من الأهداف لتطوير المشاريع وتبادل المعرفة والخبرات والأساليب لضمان استدامة نظم الحماية الاجتماعية، وتطوير وتحسين كفاءة الخدمات الاجتماعية المقدمة للأسر والنساء والأطفال والاشخاص ذوي الإعاقة والمسنين وذوي الشهداء والأسرى.

كما تؤكد المذكرة على التعاون في مجالات إدارة وتنظيم نظم الحماية الاجتماعية، وتطوير السياسات لمنع التمييز ضد المرأة، وحماية وتعزيز الوضع الاجتماعي للنساء واشراكهن بفعالية في كافة مجالات الحياة الاجتماعية.

وتطرقت إلى تطوير وتحسين وتعزيز وتوجيه تأهيل الأنشطة الخدماتية المتعلقة بالحماية والوقاية للأطفال، وتطوير وتحسين سياسات تعليم وتشغيل وتأهيل ومشاركة الأشخاص ذوي الاعاقة في الحياة الاجتماعية، وتعزيز الشيخوخة النشطة، ووضع آليات لخدمات رعاية المسنين وتطوير حقوق المسنين، وتطوير ممارسات المساعدات الاجتماعية في مكافحة الفقر، وتعزيز العلاقة ما بين المساعدة الاجتماعية والتشغيل.

وقال مجدلاني، إن الجانبين الفلسطيني والتركي سيتعاونان في مجالات تبادل المعلومات والوثائق والخبرات المتعلقة بالتشريعات وتنفيذها، وزيارات دراسية متبادلة للخبراء والمسؤولين، وتبادل الخبراء لتبادل المعلومات، بالاضافة الى المشاركة في البرامج والفعاليات كالمؤتمرات والندوات وورشات العمل، وتقديم المساعدة الفنية المتبادلة للمشاريع التي تم تطويرها، وتبادل الخبراء لتنفيذ الأنشطة والمشاريع المحددة.

وأشار إلى دعم التعاون بين المؤسسات والمنظمات الحكومية الأخرى والشركاء الاجتماعيين العاملين في مجالات الأسرة، والتشغيل والضمان الاجتماعي، والخدمات الاجتماعية، منوها إلى انه سيتم العمل على تشكيل لجنة عمل مشتركة لتنفيذ بنود هذه المذكرة ومتابعة تنفيذها.

من جانبها أشارت سلجوق لأهمية هذه المذكرة، وإلى الانفتاح التركي على دعم دولة فلسطين في مجالات التنمية الاجتماعية .

ويأتي توقيع هذه المذكرة على هامش المؤتمر الوزاري الاسلامي الاول حول التنمية الاجتماعية المنعقد في اسطنبول.