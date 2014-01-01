مدافع الوطني يظهر مع منتخب إقليم الباسك

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحافية, عن وجود المدافع الفلسطيني ياسر حمد مع منتخب إقليم "الباسك", الذي سيظهر في البطولة التي ينظمها الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير, أن الدولي الفلسطيني حمد "22 عاما", سيمثّل إقليم "الباسك" في بطولة الأقاليم, التي ستجري بعد عدة أسابيع.

ويلعب المدافع الفلسطيني مع فريق بورتغاليتي الإسباني هذا الموسم, وهو ينتمي للدرجة الثالثة, وتم اختياره للظهور مع منتخب إقليم "الباسك" في مسابقة الأقاليم.

يشار إلى أن منتخب "الباسك" هو فريق غير رسمي ويشارك في مباريات ومسابقات ودية على غرار منتخب "كتالونيا".