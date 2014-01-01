  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسير المصاب بالسّرطان موفق عروق يعاني من تدهور في وضعه الصحي

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

يعاني الأسير موفق عروق (77 عاما)، من تدهور صحّي في ظل سياسة إدارة سجون الاحتلال بالمماطلة في تقديم العلاج، واحتجازه في ظروف صعبة.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الأسير كان قد أخبر محاميها عقب زيارته في معتقل "عسقلان"؛ اكتشاف إصابته بالسّرطان في الكبد والمعدة خلال شهر تمّوز/ يونيو العام الجاري، بعد خضوعه لفحوص طبيّة، إلّا أن إدارة المعتقل ماطلت بتحويله للمستشفى لتلقّي العلاج الكيماوي حتى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر.

وبيّن الأسير عروق أن أطباء عيادة معتقل "عسقلان" لا ينفّذون تعليمات أطباء المستشفى، ولا يلتزمون بتقديم الأدوية له في موعدها، مشيراً إلى أنه أصبح يعاني من تعب وهزال بالإضافة آلام في الرأس، كما وفقد من وزنه ستة كيلوغرامات خلال الشّهر الماضي.

ولفتت الهيئة إلى أن إدارة معتقل "عسقلان" كانت قد احتجزت الأسير عروق بالإضافة إلى عدد من الأسرى المرضى في قسم المعبار لمدّة شهر، بين السّجناء الإسرائيليين الجنائيين وفي ظروف مأساوية أدّت إلى تفاقم أوضاعهم الصّحية، وذلك بعد قمع بقية الأسرى ونقلهم إلى "نفحه" خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر.

يذكر أن الأسير عروق من يافة الناصرة، وهو معتقل منذ العام 2003، ومحكوم بالسّجن لـ(30) عاماً، وهو واحد من ستّة أسرى يعانون من السّرطان وتواصل سلطات الاحتلال اعتقالهم في ظروف صعبة وتنكيلية ولا تلائم أوضاعهم الصّحية.

#موفق عروق

الأكثر قراءة اليوم

بدء صرف شيكات الشؤون الاجتماعية عبر الصراف الالى بغزة والضفة

تطورات بقضية اسراء غريب.. والدها يطلب من المحكمة أن يقدم شهادته سراً فماذا قال عنها؟

محلل إسرائيلي يزعم : حماس أمام قرار استراتيجي فيما يخص التهدئة

مصادر: "الجهاد" ترفض التهدئة الطويلة ومصر تسمح لقيادتها العسكرية بالسفر لإيران

طائرة استطلاع ايرانية جديدة تثير مخاوف تل ابيب.. لهذا السبب

الرئيس: ذاهبون إلى الانتخابات بعد أن وافقت عليها جميع التنظيمات

أمر حكومي بملاحقة المتسولين في غزة

الأخبار الرئيسية

521839C

السلطة تطلب رسميا من اسرائيل السماح لسكان القدس الشرقية المشاركة في الانتخابات

جنود

مسؤول أمني إسرائيلي كبير : لا مفرّ من عملية عسكرية واسعة بغزة

القاهرة : الجهاد تنفي طرح هدنة طويلة الامد او جزيرة عائمة

آيزنكوت يتحدث عن لبنان وحزب الله وإيران وحماس وهذا ما قاله ..

ضوء أخضر إسرائيلي لبناء السفارة الأميركية في مكان جديد بالقدس