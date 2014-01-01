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إصابة شاب من عرابة برصاص الاحتلال قرب بوابة الجدار جنوب غرب جنين

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما

أصيب، اليوم الثلاثاء، شاب من بلدة عرابة برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بالقرب من بوابة جدار الفصل العنصري بمحاذاة قرية ظهر العبد جنوب غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية ، أن الشاب المصاب هو سيف إياد وجيه العارضة وأصيب بعيار ناري بالقدم، وتم استجوابه من قبل جنود الاحتلال قبل نقله إلى حاجز برطعة العسكري.

وأضافت المصادر أنه تم تسليم الشاب العارضة إلى طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني التي نقلته إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان جنين الحكومي .

يذكر ان خمسة عمال أصيبوا صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، عند بوابة جدار الفصل العنصري غرب قرية نزلة عيسى شمال طولكرم، وأن أكثر من 11 مواطنا معظمهم من العمال أصيبوا كذلك برصاص الاحتلال قرب بوابة ظهر العبد جنوب غرب جنين خلال الشهرين الماضيين.

#إصابة #الاحتلال

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