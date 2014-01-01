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ميسي يغيب عن برشلونة أمام إنتر ميلانو

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي يغيب عن برشلونة أمام إنتر ميلانو


وكالات / سما /

أعلن الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة عن قائمة فريقه التي ستخوض مباراته المقبلة بدوري أبطال أوروبا ضد إنتر ميلانو الإيطالي، والتي شهدت غياب قائد الفريق ليونيل ميسي.

وأكد برشلونة في بيان رسمي أن "النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الأول سيغيب عن مواجهة إنتر ميلانو"

ضمن الفريق الكتالوني التأهل لدور الستة عشر متصدرًا للمجموعة السادسة، بينما يحتاج إنتر للفوز بأي نتيجة لضمان التأهل، أو التعادل في حالة فشل فريق بوروسيا دورتموند الألماني في تحقيق الفوز على سلافيا براج التشيكي، كما سيضمن التأهل بأي نتيجة في حالة خسارة بوروسيا دورتموند.

وتغلب برشلونة على إنتر ميلانو بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية.

#ميسي #برشلونة #إنتر ميلان

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