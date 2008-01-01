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جوارديولا: عودتي إلى برشلونة ستكون موضع ترحيب

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جوارديولا: عودتي إلى برشلونة ستكون موضع ترحيب


وكالات / سما /

رحب بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، بعودته إلى صفوف برشلونة خلال المستقبل القريب، وسط معلومات تؤكد أن المدير الفني الإسباني يسعى إلى مغادرة إنجلترا، بسبب سوء نتائج السكاي بلوز هذا الموسم.

وقبل أيام، أكد فالنتي، والد بيب جوارديولا، أن نجله يمكنه العودة لتدريب برشلونة، حيث قال: “يمكن حدوث ذلك.. منذ أن غادر المنزل، وهو يتخذ قراراته بنفسه دائماً، لم أقدم له النصيحة مطلقاً”.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة دينامو زغرب، باغت المدرب الإسباني الصحفيين عندما قاموا بسؤاله عن إمكانية العودة من جديد إلى نادي برشلونة، ورد جوارديولا قائلاً: “مثلما قال الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو، هذا الامر دائماً موضع ترحيب”.

ويمر مانشستر سيتي تحت قيادة جوارديولا بفترة عصيبة من حيث الأداء، خاصة بعد خسارة الكثير من النقاط في صراع المنافسة مع ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي.

وعمل جوارديولا مدرباً لبرشلونة لأربعة مواسم (من 2008 إلى 2012)، وتعد هذه الفترة واحدة من أفضل الفترات في تاريخ النادي الكتالوني، حيث قاد المدرب المذكور، فريقه للفوز بـ14 لقباً من بينها ثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني إلى جانب لقبين في دوري أبطال أوروبا.

#بيب جوارديولا #برشلونة

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