بوفون يعود لحراسة عرين يوفنتوس في دوري الأبطال

وكالات / سما /

يعود يوفنتوس غداً للعب مباراته الأخيرة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا ضد باير ليفركوزن الألماني.

وضمن البيانكونيري بالفعل التأهل عن صدارة المجموعة بعد تغلبه في الجولة السابقة على أتلتيكو مدريد بهدف باولو ديبالا على ملعب الآليانز استاديوم.

ولكن مباراة الغد ستشهد مناسبة خاصة وهي عودة الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون لحراسة عرين البيانكونيري في مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد 243 يوماً من الغياب.

ومباراة الغد هي المباراة الأولى للحارس العنكبوت مع يوفنتوس في البطولة الأوروبية منذ لقاء ملعب السنتياجو برنابيو الشهير الذي خرج فيه اليوفي من دوري الأبطال.

وكان اليوفي مطالباً في الموسم قبل الماضي في قلب نتيجة الخسارة أمام ريال مدريد على ملعبه بثلاثة أهداف نظيفة ونجح بالفعل في تسجيل ثلاثية قبل أن يسجل كريستيانو رونالدو هدف الحسم من ركلة جزاء في الدقيقة 97.

وكانت تلك الليلة حزينة بالنسبة للحارس الكبير حيث تعرض للطرد من قبل الحكم مايكل أوليفر لظنه أن الحارس الإيطالي قام بدفعه والاعتراض عليه بصورة سيئة بعد احتساب ركلة الجزاء الشهيرة.

وكان بوفون قد لعب في الموسم الماضي لنادي باريس سان جيرمان وظهر مع الفريق العاصمي الفرنسي في 5 مناسبات بدوري أبطال أوروبا.