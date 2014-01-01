موظفو قناة القدس الفضائية يطلقون حملة بدنا حقوقنا

غزة / سما /

اطلق موظفو قناة القدس الفضائية في قطاع غزة مساء اليوم الاحد، حملة عبر منصات ومواقع التواصل الإجتماعي تحت وسم #بدنا_حقوقنا، للمطالبة بحقوقهم، بعد اكثر من عام على إغلاق القناة.

وقرر موظفو قناة القدس الفضائية، الإعتصام المفتوح هذا الأسبوع في الشارع بفراشهم، حتى نيل حقوقهم، هذا ويعاني 40 موظفا كانوا يعملون في القناة، ظروفاً معيشية قاسية، بعد قرار اغلاق القناة منذ عام تقريبا، دون تمكنهم من نيل حقوفهم.

وغرد احد الصحفيين الذين كانوا يعملون بالقناة قائلا: “أين أصحاب القرار؟؟ .. لماذا يترك هؤلاء الزملاء بهذه الطريقة، لقد مضى ما يقارب العام على قضية موظفي قناة القدس الفضائية، وحتى اللحظة لم يتم انصافنا”.

وكتب آخر: “عام ونصف ضاعت من حياتي المهنية بعد فقدان وظيفتي في اعقاب قرار إغلاق القناة التي كنت أعمل بها ( قناة القدس)، وحتى الان وللأسف لم احصل على عمل رسمي وما أحصل عليه اعمل يوم والآخر لا”.

واضاف في تغريدته، “نستصرخ كل الضمائر أن تنظر لحل قضيتنا والتدخل العاجل من اجل نيل حقوقنا”.

وطالب موظفو قناة القدس، الجلوس مع رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار “أبوابراهيم” من اجل حل قضيتهم، واسترداد حقوقهم.

وتعدّ قناة القدس هي القناة الفلسطينية الثانية التي يتم إغلاقها، بعد قناة الكتاب الفضائية التابعة للجامعة الإسلامية بغزة.