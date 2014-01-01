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فيديو.. انتفاضة "المدفعجية" تطيح وست هام بثلاثية بالبريميرليج

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. انتفاضة "المدفعجية" تطيح وست هام بثلاثية بالبريميرليج


وكالات / سما /

سجل أرسنال ثلاثة أهداف في غضون تسع دقائق بالشوط الثاني ليحوّل تأخره إلى فوز 3-1 على وست هام يونايتد وينهي سلسلة من سبع مباريات دون فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم وست هام بهدف قبل سبع دقائق من نهاية الشوط الأول بعدما قابل أنجيلو أوجبونا كرة عرضية من بابلو فورنالس في استاد لندن.

لكن أرسنال، تحت قيادة فريدي يونجبيرج مدرب أرسنال المؤقت الذي كان يبحث عن فوزه الأول منذ إقالة أوناي إيمري، أدرك التعادل بعد مرور ساعة من اللعب عن طريق البرازيلي جابرييل مارتينيلي.

وهذا أول هدف للشاب مارتينيلي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد ست دقائق وضع نيكولا بيبي، المنضم إلى أرسنال في صفقة قياسية للنادي، فريقه في المقدمة بتسديدة رائعة قبل أن يرسل كرة عرضية أسفرت عن هدف من بيير-إيمريك أوباميانج.

وخسر وست هام للمرة الثالثة على التوالي على أرضه ليتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز السادس عشر وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط بينما أصبح أرسنال تاسعا وله 22 نقطة من 16 مباراة.

#البريميرليج #وست هام #ارسنال

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