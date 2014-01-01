صحيفة عبرية تنشر خارطة طريق الانتخابات الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

نشرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، خارطة لطريق الانتخابات الإسرائيلية المقبلة والتي يتوقع أن يتم إقرارها يوم غد الأربعاء أو بعد غد الخميس، وذلك مع فشل الأحزاب في التوصل لاتفاق بشأن تشكيل الحكومة.

وقالت الصحيفة إن وجود مرشح لتشكيل الحكومة بدعم 61 من أعضاء الكنيست بحلول مساء الأربعاء، بات فرصة ضئيلة جدًا في ظل حالة التجاذب السياسي والمواقف التي يتبناها كل حزب.

وأشارت إلى أنه في الأيام والأسابيع المقبلة ستبدأ أولى خطوات الانتخابات بتجهيز الأحزاب للقوائم الخاصة بها، حيث قرر الليكود من جديد إجراء انتخابات داخلية في حال تم حل الكنيست والتوافق على إجراء انتخابات جديدة يوم غد الأربعاء.

ووفقًا للصحيفة، فإن الانتخابات المقبلة قد تشهد تحالفات وانقسامات جديدة في صفوف قوائم شاركت في الانتخابات الأخيرة، وقد ينضم لاعبون جدد للساحة السياسية.

وستبدأ خارطة طريق الانتخابات، بتجهيز صناديق الاقتراع الرسمية في الثامن من كانون الثاني/ يناير المقبل لتصبح بعد ثلاثة أيام جاهزة.

وستقدم الأحزاب المتنافسة في الرابع عشر من الشهر نفسه، قوائم المرشحين نيابة عنهم إلى لجنة الانتخابات المركزية، حيث ستشرع لجنة لمراجعة تلك القوائم، ويتم منح "الجمهور الإسرائيلي" أسبوعًا واحدًا لتقديم أي التماس ضد أي من القوائم.

وفي الأول من شباط/ فبراير، ستنشر اللجنة الانتخابية قوائم المرشحين المعتمدين للانتخابات، حيث سيتم في العاشر من ذات الشهر نشر إعلانات عامة بشأن القوائم وتوضيحات للناخبين حول إجراء العملية الانتخابية.

وسيسمح ابتداءً من السابع عشر من ذات الشهر، بدء الحملة الانتخابية عبر البث التلفزيوني والإذاعي، وكذلك إجراء استطلاعات للرأي، ومقابلات تلفزيونية مع أعضاء الأحزاب المرشحين للانتخابات.

وتبدأ أولى عمليات الانتخابات، في التاسع عشر من الشهر ذاته بفتح التصويت في سفارات إسرائيل بالخارج.

وفي العشرين من شباط/ فبراير، سيكون الموعد النهائي الذي يسمح فيه للأحزاب بإخطار لجنة الانتخابات المركزية بتوقيع بعضها البعض "اتفاق فائض أصوات"، أو اتفاقيات لتكوين تحالفات وقوائم مشتركة، وذلك تمهيدًا لنشر القائمة النهائية للمرشحين في الثاني والعشرين من الشهر ذاته.

وستجري الانتخابات في الثاني من آذار/ مارس 2020، كما حدد بذلك من قبل الأحزاب الإسرائيلية، على أن يتم نشر النتائج الرسمية من قبل لجنة الانتخابات في العاشر من الشهر ذاته، ويسمح بتقديم الطعون في نتائجها حتى الرابع والعشرين من ذات الشهر.