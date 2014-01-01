  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الليكود يقدم عرضا أخيرا لليبرمان هذه تفاصيله

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الليكود يقدم عرضا أخيرا لليبرمان هذه تفاصيله


القدس المحتلة / سما /

يومان فقط على حل الكنيست، دون التوصل الى أي تقدم بمسألة تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل، وذلك بعد فشل كل جولات المفاوضات بين الأحزاب الكبرى.

وذكرت القناة الثانية العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن حزب الليكود، قدم بالأمس، عرضا جديدا لزعيم حزب "يسرائيل بيتنا" للانضمام لحكومة يمين ضيقة، برئاسة نتنياهو.

وقالت القناة العبرية، إن مقترح الليكود، يتضمن تولى ليبرمان حقيبة الداخلية، ومنصب نائب رئيس الوزراء، والتناوب مع نتنياهو على رئاسة الحكومة بالسنة الرابعة.

وأضافت القناة العبرية، أن حزب "كحول لفان" يمارس كذلك الضغط على ليبرمان، للموافقة للانضمام لحكومة ضيقة، برئاسة مرشح وزعيم الحزب، بيني غانتس.

وأشارت القناة العبرية، الى أن هذه التطورات، جاءت فور اعلان يائير لبيد، الرجل الثاني بكحول لفان، عن تنازله لغانتس عن التناوب على رئاسة الحكومة.

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل تنشر لأول مرة.. اغتيال أبو جهاد أكبر عمليات الاغتيال الإسرائيلية وأكثرها تكلفة

بدء صرف شيكات الشؤون الاجتماعية عبر الصراف الالى بغزة والضفة

تطورات بقضية اسراء غريب.. والدها يطلب من المحكمة أن يقدم شهادته سراً فماذا قال عنها؟

محلل إسرائيلي يزعم : حماس أمام قرار استراتيجي فيما يخص التهدئة

مصادر: "الجهاد" ترفض التهدئة الطويلة ومصر تسمح لقيادتها العسكرية بالسفر لإيران

طائرة استطلاع ايرانية جديدة تثير مخاوف تل ابيب.. لهذا السبب

بيانات بدون رصيد: جيش الاحتلال الإسرائيلي مستاء من تصريحات بينيت

الأخبار الرئيسية

جنود

مسؤول أمني إسرائيلي كبير : لا مفرّ من عملية عسكرية واسعة بغزة

القاهرة : الجهاد تنفي طرح هدنة طويلة الامد او جزيرة عائمة

آيزنكوت يتحدث عن لبنان وحزب الله وإيران وحماس وهذا ما قاله ..

ضوء أخضر إسرائيلي لبناء السفارة الأميركية في مكان جديد بالقدس

الرئيس: ذاهبون إلى الانتخابات بعد أن وافقت عليها جميع التنظيمات