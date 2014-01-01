الليكود يقدم عرضا أخيرا لليبرمان هذه تفاصيله

القدس المحتلة / سما /

يومان فقط على حل الكنيست، دون التوصل الى أي تقدم بمسألة تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل، وذلك بعد فشل كل جولات المفاوضات بين الأحزاب الكبرى.

وذكرت القناة الثانية العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن حزب الليكود، قدم بالأمس، عرضا جديدا لزعيم حزب "يسرائيل بيتنا" للانضمام لحكومة يمين ضيقة، برئاسة نتنياهو.

وقالت القناة العبرية، إن مقترح الليكود، يتضمن تولى ليبرمان حقيبة الداخلية، ومنصب نائب رئيس الوزراء، والتناوب مع نتنياهو على رئاسة الحكومة بالسنة الرابعة.

وأضافت القناة العبرية، أن حزب "كحول لفان" يمارس كذلك الضغط على ليبرمان، للموافقة للانضمام لحكومة ضيقة، برئاسة مرشح وزعيم الحزب، بيني غانتس.

وأشارت القناة العبرية، الى أن هذه التطورات، جاءت فور اعلان يائير لبيد، الرجل الثاني بكحول لفان، عن تنازله لغانتس عن التناوب على رئاسة الحكومة.