  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يستدعي 7 شبان من العيسوية بينهم شقيقان

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سبعة شبان بينهم شقيقان، بعد مداهمة منازلهم في بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت العيسوية وداهمت عددا من المنازل، وفتشتها، وسلّمت سبعة شبان استدعاءات للتحقيق في مركز شرطة صلاح الدين، وهم: أحمد محمد درباس، وليد عليان، والشقيقان مجد درويش ورشيد درويش، ومحمد رباح عليان، ومؤيد بدر، وعيسى درباس.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الليلة الماضية الفتى منتصر ناصر سبته (15 عاما)، بعد اقتحام منزل ذويه في شارع الشهيد محمد عبيد في البلدة.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل تنشر لأول مرة.. اغتيال أبو جهاد أكبر عمليات الاغتيال الإسرائيلية وأكثرها تكلفة

بدء صرف شيكات الشؤون الاجتماعية عبر الصراف الالى بغزة والضفة

تطورات بقضية اسراء غريب.. والدها يطلب من المحكمة أن يقدم شهادته سراً فماذا قال عنها؟

محلل إسرائيلي يزعم : حماس أمام قرار استراتيجي فيما يخص التهدئة

مصادر: "الجهاد" ترفض التهدئة الطويلة ومصر تسمح لقيادتها العسكرية بالسفر لإيران

طائرة استطلاع ايرانية جديدة تثير مخاوف تل ابيب.. لهذا السبب

بيانات بدون رصيد: جيش الاحتلال الإسرائيلي مستاء من تصريحات بينيت

الأخبار الرئيسية

جنود

مسؤول أمني إسرائيلي كبير : لا مفرّ من عملية عسكرية واسعة بغزة

القاهرة : الجهاد تنفي طرح هدنة طويلة الامد او جزيرة عائمة

آيزنكوت يتحدث عن لبنان وحزب الله وإيران وحماس وهذا ما قاله ..

ضوء أخضر إسرائيلي لبناء السفارة الأميركية في مكان جديد بالقدس

الرئيس: ذاهبون إلى الانتخابات بعد أن وافقت عليها جميع التنظيمات