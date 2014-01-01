الاحتلال يستدعي 7 شبان من العيسوية بينهم شقيقان

القدس المحتلة / سما /

استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سبعة شبان بينهم شقيقان، بعد مداهمة منازلهم في بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت العيسوية وداهمت عددا من المنازل، وفتشتها، وسلّمت سبعة شبان استدعاءات للتحقيق في مركز شرطة صلاح الدين، وهم: أحمد محمد درباس، وليد عليان، والشقيقان مجد درويش ورشيد درويش، ومحمد رباح عليان، ومؤيد بدر، وعيسى درباس.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الليلة الماضية الفتى منتصر ناصر سبته (15 عاما)، بعد اقتحام منزل ذويه في شارع الشهيد محمد عبيد في البلدة.