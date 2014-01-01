بعد وعود بحل أزمتهم.. متضررو عدوان 2014 يوقفون اعتصامهم مؤقتًا

غزة / سما /

أوقف متضررون من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014، بعد منتصف ليل الثلاثاء، اعتصامهم داخل مقر أونروا في منطقة معن شرق خان يونس، بعد تلقيهم وعودات بحل قضيتهم.

ونقل شحدة أبو روك رئيس بلدية خزاعة للمعتصمين داخل المقر، وعودات من مسؤولين في أونروا بعقد جلسة اجتماع تضم عددًا من المعتصمين مع مدير عمليات المنظمة الأممية في غزة ماتياس شمالي خلال اليومين المقبلين بهدف الاستماع لمطالبهم وإيجاد حل لصرف تعويضاتهم المالية.

وأكد عدد من المسؤولين في اللجان الشعبية بغزة دعمهم لخطوات المعتصمين، داعين لمنح الفرصة للحوار من أجل حل القضية.