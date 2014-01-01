  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابة 5 عمّال برصاص الاحتلال قرب طولكرم وجنين

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 5 عمّال برصاص الاحتلال قرب طولكرم وجنين


رام الله / سما /

قال الهلال الأحمر إن طواقمه تعاملت مع خمس إصابات بالرصاص الحيّ صباح اليوم الثلاثاء، قرب الجدار الفاصل بين قرية قفين وباقة الغربية بطولكرم، وعلى حاجز برطعة شمال غرب جنين.

وبحسب الهلال الأحمر فإنّ مواجهات قوية بين العمّال وجنود الاحتلال اندلعت قرب فتحات في الجدار الفاصل بين قرية قفين وباقة الغربية، يستعملها العمّال في الوصول لعملهم، ما أسفر عن أربع إصابات، تم تقديم الإسعاف الأولي لها ونقلها للمستشفى.

ووفق مصادر محلية فإن جنود الاحتلال اقتحموا المنطقة ليلًا وأغلقوا فتحات الجدار، وحين وصل العمّال المكان فجرًا، اندلعت مواجهات.

كما أصيب شاب خامس برصاصة من النوع الحيّ على حاجز برطعة شمال غرب جنين، وقال الهلال الأحمر إنه جرى نقله للمستشفى.

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل تنشر لأول مرة.. اغتيال أبو جهاد أكبر عمليات الاغتيال الإسرائيلية وأكثرها تكلفة

بدء صرف شيكات الشؤون الاجتماعية عبر الصراف الالى بغزة والضفة

تطورات بقضية اسراء غريب.. والدها يطلب من المحكمة أن يقدم شهادته سراً فماذا قال عنها؟

محلل إسرائيلي يزعم : حماس أمام قرار استراتيجي فيما يخص التهدئة

مصادر: "الجهاد" ترفض التهدئة الطويلة ومصر تسمح لقيادتها العسكرية بالسفر لإيران

طائرة استطلاع ايرانية جديدة تثير مخاوف تل ابيب.. لهذا السبب

بيانات بدون رصيد: جيش الاحتلال الإسرائيلي مستاء من تصريحات بينيت

الأخبار الرئيسية

جنود

مسؤول أمني إسرائيلي كبير : لا مفرّ من عملية عسكرية واسعة بغزة

القاهرة : الجهاد تنفي طرح هدنة طويلة الامد او جزيرة عائمة

آيزنكوت يتحدث عن لبنان وحزب الله وإيران وحماس وهذا ما قاله ..

ضوء أخضر إسرائيلي لبناء السفارة الأميركية في مكان جديد بالقدس

الرئيس: ذاهبون إلى الانتخابات بعد أن وافقت عليها جميع التنظيمات