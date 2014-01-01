إصابة 5 عمّال برصاص الاحتلال قرب طولكرم وجنين

رام الله / سما /

قال الهلال الأحمر إن طواقمه تعاملت مع خمس إصابات بالرصاص الحيّ صباح اليوم الثلاثاء، قرب الجدار الفاصل بين قرية قفين وباقة الغربية بطولكرم، وعلى حاجز برطعة شمال غرب جنين.

وبحسب الهلال الأحمر فإنّ مواجهات قوية بين العمّال وجنود الاحتلال اندلعت قرب فتحات في الجدار الفاصل بين قرية قفين وباقة الغربية، يستعملها العمّال في الوصول لعملهم، ما أسفر عن أربع إصابات، تم تقديم الإسعاف الأولي لها ونقلها للمستشفى.

ووفق مصادر محلية فإن جنود الاحتلال اقتحموا المنطقة ليلًا وأغلقوا فتحات الجدار، وحين وصل العمّال المكان فجرًا، اندلعت مواجهات.

كما أصيب شاب خامس برصاصة من النوع الحيّ على حاجز برطعة شمال غرب جنين، وقال الهلال الأحمر إنه جرى نقله للمستشفى.