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اعتقال 5 أفراد من شرطة الاحتلال بشبهة سرقة أسلحة وبيعها

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال 5 أفراد من شرطة الاحتلال بشبهة سرقة أسلحة وبيعها


القدس المحتلة / سما /

تواصل وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحاش" في شبهات قيام 5 شرطيين من منطقة شمالي اسرائيل، بسرقة ذخيرة وأسلحة من مكان عملهم والتجارة بها. ووفقا لـ"ماحش" فإن التحقيق يجري أيضا مع 3 مواطنين في هذه الشبهات.

ونسبت لأفراد الشرطة شبهات بسرقة ذخيرة وقنابل من مكان عملهم، وجرى اعتقالهم والتحقيق معهم، مؤخرا، ولاحقا تمّ تمديد اعتقالهم بقرار من المحكمة.

ووفقا لما لبيان أصدرته وزارة القضاء فإنّ ثلاثة من بين أفراد الشرطة يعملون بقسم الخدمات اللوجستية في الشرطة واثنين آخرين يعملان في شرطة "حرس الحدود"، نسبت إليهم جميعا شبهات التجارة بالمعدات القتالية.

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