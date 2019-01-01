الاحتلال يمنع محافظ القدس من ممارسة أي نشاط لـ 6 أشهر

القدس المحتلة / سما /

سلمت مخابرات الاحتلال محافظ القدس عدنان غيث قرارا صادر عن وزير الامن الداخلي الاسرائيلي جلعاد اردان، يقضي بمنعه من القيام باي نشاط داخل مدينة القدس المحتلة لمدة ستة أشهر.

وتم تسليم المحافظ غيث القرار بعد ان استدعته الى المسكوبية للتحقيق معه مساء اليوم الاثنين.

وينص القرار على منع غيث من المشاركة في اي اجتماعات او ندوات او نشاطات اجتماعية او سياسية في القدس المحتلة.

وجاء قرار وزير الداخلية الاسرائيلي بدعور ان محافظ القدس عدنان غيث يحمل الهوية الإسرائيلية، ويمارس نشاطات باسم السلطة الفلسطينية وهو ما يحظره القانون الإسرائيلي.

وقال أردان وفقا لما نقلته وسائل اعلام اسرائيلية "سأستمر في اتخاذ إجراءات حازمة ضد أي شخص يحاول تحدي سيادتنا في القدس .. تعمل السلطة الفلسطينية بكل طريقة للسيطرة على عاصمتنا وإصدار الأمر الشخصي خطوة أخرى في هذا الصراع المهم".

وأضاف "في هذه الأيام، أنا أعزز تنفيذ القانون الذي ينص بفرض عقوبة 5 سنوات على أي نشاط غير قانوني من قبل السلطة الفلسطينية داخل أراضي دولة إسرائيل، وعلينا أن نتصرف بشكل صارم لردع العناصر المعادية التي تعمل ضد إسرائيل من القدس" حسب قوله.