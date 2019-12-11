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حالة الطقس: اجواء ماطرة

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 07:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: اجواء ماطرة


رام الله / سما /

 توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو غائما وبارداً نسبياً الى بارد ، وتسقط يإذن الله الامطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الامطار تدريجياً ، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .
هذه الليلة يكون الجو غائما وباردا وتميل الاجواء الى الاستقرار والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
الاربعاء 2019/12/11: يكون الجو غائما جزئياً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً الى بارد ، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الخميس 2019/12/12: تتأثر البلاد بمنخفض جوي لذا يكون الجو غائما وبارداً نسبياً الى بارد حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، وتسقط بإذن الله الامطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا ، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.
الجمعة 2019/12/13: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما وبارداً نسبياً الى بارد ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، وتسقط بإذن الله الامطار على فترات على بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

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