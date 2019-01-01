الاتحاد البرلماني العربي يدين ممارسات الاحتلال الإسرائيلي

عمان /سما/

أدان رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.

وقال الطراونة في بيان اليوم الاثنين، إن تلك الممارسات غير الإنسانية، بما فيها مصادرة الأراضي، وتهجير السكان، والتطهير العرقي، وهدم البيوت، والاغتيالات، وتطبيق العقوبات الجماعية، تشكّل جرائم حرب وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية.

وحذّر الاتحاد، سلطات الاحتلال، من الإصرار على المضي قدماً في تفعيل المقترحات الأميركية التي تنتهك قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بأرض فلسطين، لا سيما اعترافها بشرعية المستوطنات.

وناشد الاتحاد مجلس الأمن الدولي، والقوى الفاعلة المحبة للسلم والأمن الدوليين، العمل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية القاضية بعدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.

وأعرب الاتحاد، عن وقوفه ودعمه الكامل والمطلق للشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكداً أن واجب الدفاع عن فلسطين وحرماتها المقدسة مسؤولية جميع العرب والمسلمين، وفي مقدمتهم البرلمانيون الأحرار، الذين يؤمنون بالحرية والديمقراطية وقيم المساواة والتعايش السلمي، بين جميع أبناء البشر على اختلاف مشاربهم ومعتقداتهم.