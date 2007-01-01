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النتشة يطلع السفير التونسي على آخر التطورات في مدينة القدس

الإثنين 09 ديسمبر 2019 08:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
النتشة يطلع السفير التونسي على آخر التطورات في مدينة القدس


رام الله / سما /

 أطلع الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة، اليوم الاثنين، سفير تونس لدى فلسطين الحبيب بن فرح، على آخر التطورات في مدينة القدس المحتلة، في ضوء التصعيد الإسرائيلي على جميع المستويات الذي كان آخره الاعتداء على طاقم هيئة الإذاعة والتلفزيون واعتقاله ومنعه من العمل في المدينة.

وبين اللواء النتشة خلال لقائه السفير التونسي، في مقر السفارة بمدينة رام الله، بحضور وكيل المؤتمر الوطني الشعبي يونس العموري، أن الاحتلال الإسرائيلي وبعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، بدأ يعمل على تهويد المدينة بشكل مكشوف مستخدما القوة المفرطة في تصفية الوجود الفلسطيني فيها.

وبحث الجانبان، سبل تعزيز التعاون بين المؤتمر الوطني الشعبي للقدس والجهات الرسمية التونسية، إضافة لتنظيم فعاليات ونشاطات داعمة للمدينة المقدسة، لتعزيز صمود وثبات أهلها أمام سياسة الإقتلاع والتهجير التي تمارسها سلطات الاحتلال.

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