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بيرتس: ليبرمان زرع الكراهية والعنصرية بين العرب والمتدينين

الإثنين 09 ديسمبر 2019 08:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيرتس: ليبرمان زرع الكراهية والعنصرية بين العرب والمتدينين


القدس المحتلة / سما /

ادعى رئيس حزب العمل عمير بيرتس بأن أفيغدور ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا مذنب للذهاب لانتخابات للمرة الثالثة.
 
وقال بيرتس وفق القناة 7 العبرية: "إن الكراهية والعنصرية التي زرعها أفيغدور في النظام السياسي، وإقصاء العرب وإقصاء الأرثوذكس المتطرفين  ثم المطالبة بحكومة وحدة هي واحدة من أعظم الأكاذيب على الإطلاق في النظام السياسي الإسرائيلي".
 
وأضاف بيرتس أنه لا يتصور في عام 2020 حجم العنصرية السياسية ضد العرب والمتدينين.
 
وتابع: "إذا لم نتجاهل هذه الأشياء، فسنجد أنفسنا متأثرين بعد نتنياهو وليبرمان لإجراء انتخابات رابعة أيضًا.

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