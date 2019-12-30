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تطورات بقضية اسراء غريب.. والدها يطلب من المحكمة أن يقدم شهادته سراً فماذا قال عنها؟

الإثنين 09 ديسمبر 2019 08:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
تطورات بقضية اسراء غريب.. والدها يطلب من المحكمة أن يقدم شهادته سراً فماذا قال عنها؟


بيت لحم / سما /

 قررت محكمة بداية بيت لحم، اليوم الإثنين، الاستماع إلى شهادة والد المغدورة إسراء غريّب بشكلٍ سرّي حفاظاً على النسيج المجتمعيّ، وذلك بناء على طلبه.

وكان الوالد قد قال للمحكمة "هناك أمور لا أريد الحديث عنها علناً، وأنا جاهز أن أذكر التفاصيل في جلسة سرية".

جاء ذلك اليوم خلال انعقاد الجلسة الثانية لقضية المغدورة إسراء غريّب في محكمة بداية بيت لحم، التي استمعت خلالها المحكمة إلى خمسة من شهود النيابة العامة حول جميع التفاصيل المتعلقة بحادثة القتل، وناقشتهم النيابة والدفاع أمام المحكمة، وحددت موعد 30-12-2019 لاستكمال سماع الشهود.

واستمعت المحكمة إلى شهادة والد المغدورة الذي أوضح للمحكمة نجاح ابنته ونشاطها وتفوّقها الدراسي، وحبها لعملها في مهنة الماكياج، وتحدث حول اضطرابها النفسي وعصبيتها في الفترة الأخيرة قبل الحادثة، حيث فقدت شهيتها للطعام وامتنعت عن الدوام في العمل والجامعة، بالإضافة إلى توجسها الدائم من أعمال السحر والشعوذة خلال تلك الفترة، ثمّ طلب من المحكمة أن يقدم شهادته بشكلٍ سريّ حفاظاً على خصوصيات معينة.

كما قدّم الطبيب في مستشفى الحسين في بيت لحم شهادته حول حالة إسراء في المستشفى، وسلوكها وسلوك عائلتها وما جرى من أحداث تخصّ القضية، وأوضح كيف طلب الأهل إخراج ابنتهم من المستشفى على مسؤوليتهم، مؤكداً للمحكمة أن قانون المستشفى يسمح بذلك.

واستمعت أيضاً إلى شهادات الممرضين في مستشفى بيت جالا، وقسم الطوارئ.

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