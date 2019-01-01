اشتية يستقبل وفدا من برلمانيين وأعضاء مجلس شيوخ استراليين

رام الله / سما /

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، في مكتبه بمدينة رام الله، وفدا استراليا ضم برلمانيين وأعضاء من مجلس الشيوخ، حيث أطلعهم على آخر التطورات السياسية ومستجدات الأوضاع.

وقال رئيس الوزراء خلال الاجتماع: "هناك ضرورة لوجود رعاية متعددة الأطراف لعملية السلام، بعد أن فقدت الولايات المتحدة دورها كوسيط نزيه للعملية السلمية، ويجب أن يكون هناك مرجعية وفق القوانين والشرعية الدولية، ضمن إطار زمني محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية".

وأضاف اشتية: "الشعب الفلسطيني مستمر في نضاله من أجل نيل حقوقه الأساسية المتمثلة بإقامة الدولة المستقلة وحق تقرير المصير، وعودة اللاجئين، والقدس عاصمة الدولة الفلسطينية".

وتابع: "على دول العالم، التي تؤمن بحل الدولتين، أن تسارع وتعترف بالدولة الفلسطينية، لأن إسرائيل بتأييد من الولايات المتحدة تعمل على القضاء على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية، لا سيما من خلال مصادرة الأراضي وضمها، لإبقاء الفلسطينيين يعيشون في جزر معزولة بالضفة الغربية، بالإضافة إلى استمرار الحصار على قطاع غزة".