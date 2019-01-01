  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فلسطين وتركيا تبحثان مجالات الاستثمار المشتركة

الإثنين 09 ديسمبر 2019 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT


اسطنبول /سما/

- بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي مع رئيس مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية آردا إيرموت، اليوم الاثنين، التعاون وتشجيع إقامة استثمارات تركية في فلسطين خاصة في مدينة جنين الصناعية.

واستعرض الطرفان خلال اللقاء الذي عقد على هامش مؤتمر الاستثمار رفيع المستوى لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في مدينة اسطنبول التركية، الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين بالإضافة إلى البيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني.

وأكد الطرفان أهمية زيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل دخول المنتجات الفلسطينية إلى تركيا، وتشجيع رجال الأعمال في كلا البلدين على إقامة شراكات استثمارية.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: السعودي منفذ هجوم فلوريدا استغل ثغرة في القانون الأمريكي

الرئيس عباس يلتقي رئيس لجنة الانتخابات المركزية

بيانات بدون رصيد: جيش الاحتلال الإسرائيلي مستاء من تصريحات بينيت

مبادرة لاعتراف أوروبي مشترك بدولة فلسطين .. ومساع إسرائيلية لإحباطها

"ريفلين" يستقبل اللبناني الذي تبرع بمقتنيات هتلر لإسرائيل

انتخاب أصغر رئيسة وزراء في العالم

فتح تعقد اجتماعا موسعا في غزة تحضيرا لمهرجان انطلاقتها الخامسة والخمسين

الأخبار الرئيسية

12

يومان حاسمان.. لبيد "يتنازل" ونتنياهو يستنجد بليبرمان واقتراب وشيك من انتخابات ثالثة!

"حماس" ترد على تصريحات اشتية حول افتتاح المشفى التركي بغزة..

حماس 34

محلل إسرائيلي يزعم : حماس أمام قرار استراتيجي فيما يخص التهدئة

اشتية : هذا هو ردّنا على تشغيل المستشفى الأمريكي بغزة

1-18-743x409

تفاصيل تنشر لأول مرة.. اغتيال أبو جهاد أكبر عمليات الاغتيال الإسرائيلية وأكثرها تكلفة