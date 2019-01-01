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فلسطين تشارك في أعمال الاجتماع الأول للجنة الملكية الفكرية

الإثنين 09 ديسمبر 2019 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT


القاهرة /سما/

شاركت دولة فلسطين في أعمال الاجتماع الأول للجنة الملكية الفكرية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتي بدأت اليوم الاثنين، بالجامعة العربية برئاسة العراق، بحضور  مدير إدارة الملكية الفكرية بالجامعة العربية مها بخيت، وممثلي وزارات الاقتصاد العربية.

وترأس وفد فلسطين المستشار تامر الطيب من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

وقالت بخيت إن اللجنة ستناقش على مدى يومين عددا من الموضوعات، منها الشروط المرجعية لعمل الملكية الفكرية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومقترح الأمانة العامة للجامعة العربية حول مسودة الملحق القانوني الخاص لحماية الملكية الفكرية.

وشددت بخيت على أهمية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى باعتبارها المكون الأساسي للنظام التجاري العربي، وجزءا أساسيا من استراتيجية التعاون الاقتصادي بين الدول العربية.

وأضافت أن هذا الملحق القانوني يتماشى مع أحكام منظمة التجارة العالمية التي لاتستبعد إقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى تتماشى مع أوضاع الدول العربية، وأن دمج الملكية الفكرية يأتي متماشيا مع البند الثامن من البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى.

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