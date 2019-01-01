السلمي: جهود البرلمان العربي مخصصة لنصرة القضية الفلسطينية والقدس

القاهرة /سما/

قال رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، إن 70% من جهود البرلمان العربي مخصصة لنصرة القضية الفلسطينية والقدس.

وأوضح السلمي خلال المحاضرة التي ألقاها في الجامعة الأميركية بالقاهرة، اليوم الاثنين، أنه تم إعتماد شعار دورات البرلمان "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين" ، كما وضع ثلاث خطط عمل لنصرة القضية الفلسطينية، منها خطة دعم القدس، للتعامل مع تداعيات القرار الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الاسرائيلي، والتصدي للضغوط الاميركية على بعض الدول لنقل سفاراتها الى القدس المحتلة.

وإستعرض خلال المحاضرة التي حضرها وزير خارجية مصر الاسبق نبيل فهمي، وعدد من السفراء المعتمدين بالقاهرة، وكبار الشخصيات الفكرية والسياسية والاعلامية، دور البرلمان العربي في المحافظة على الأمن القومي العربي من التهديدات والتحديات التي تواجة الأمن القومى العربي، وفي مقدمتها إستمرار الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، والتدخلات الاقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وقال السلمي: إن هناك تحركا في البرلمان مع الجامعة العربية وباقي الأطراف المعنية لتحجيم آثار القرار الأميركي بشأن الاعتراف بالقدس، ووجه البرلمان 399 رسالة مكتوبة لـ9 برلمانات إقليمية حول العالم للتصدي للقرار الأميركي وحث الدول على عدم نقل السفارات الى القدس.

وأوضح أن البرلمان نجح بالتنسيق والتشاور مع الدول العربية والمنظمات العربية والاقليمية المعنية من التصدي للتغلغل الاسرائيلي في افريقيا وتأجيل عقد القمة الافريقية - الإسرائيلية التي كانت مقررة في توجو مؤخرا، الى جانب إفشال محاولات إسرائيل لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي .

ودعا رئيس البرلمان العربي، إلى إنشاء محمكة عدل عربية لتكتمل منظومة العمل العربي المشترك التنفيذية ممثلة بالحكومات العربية والتشريعية ممثلة بالبرلمان العربي والقضائية ممثلة بمحكمة العدل .