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قلقيلية: وقفة تضامنية مع طواقم تلفزيون فلسطين

الإثنين 09 ديسمبر 2019 06:26 م / بتوقيت القدس +2GMT


قلقيلية / سما /

 نظمت مديرية الإعلام في قلقيلية، اليوم الاثنين، وقفة أمام مكتب هيئة الإذاعة والتلفزيون تضامنا مع طواقم الهيئة العاملة في القدس المحتلة، ورفضاً لسياسات الاحتلال في المدينة المقدسة.

واستنكر محافظ قلقيلية رافع رواجبة اجراءات الاحتلال التعسفية بحق المدينة المقدسة، وطاقم تلفزيون فلسطين. وأكد أن قرارات الاحتلال بحق تلفزيون فلسطين، جاءت متزامنة مع قرارات الإدارة الأميركية بحق الشعب الفلسطيني والهادفة إلى السيطرة على الأرض الفلسطينية.

من جهته، أشار مدير عام المكاتب الفرعية في وزارة الإعلام سائد موافي إلى أن هذه الوقفة جاءت للتأكيد على حق المواطن الفلسطيني في معرفة الحقيقة والصورة كاملة لما يجري في القدس، وهو ما تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعه من خلال استهداف الطواقم الإعلامية الفلسطينية بالمدينة.

ودعا المؤسسات الدولية إلى وقفة جادة لحماية طواقم تلفزيون فلسطين وتمكينها من العمل في العاصمة المحتلة.

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