كلية الإمارات للتكنولوجيا تستضيف ورشة عمل الموارد البشرية

ابو ظبي/سما/

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:استضافت كلية الإمارات للتكنولوجيا في مقرها بأبوظبي صباح اليوم , ورشة عمل تدريبية بتنظيم من "لينكدن" Linkedin موقع الأعمال الإلكتروني الرائد، وذلك بحضور عدد كبير من مدراء الموارد البشرية في الشركات الحكومية والخاصة.

وجاء تنظيم ورشة العمل بهدف تدريب العاملين في مجال الموارد البشرية على استخدام منصة لينكدن لاستقطاب المواهب والكوادر البشرية المُتخصّصة، واختيار الكفاءات المناسبة لتوظيفهم في الشركات.

وأكد البروفيسور عبد الرحيم صابوني، رئيس كلية الإمارات للتكنولوجيا على أن التعاون مع موقع لينكدن الإلكتروني يُعدّ خطوة نوعية لتعزيز العمل في مجال استقطاب وتوظيف الكفاءات ذات الخبرة المُتميّزة، والارتقاء في معايير التوظيف، خاصة مع غزارة البيانات التي يحتضنها موقع الأعمال الرائد على المستوى العالمي.

ولفت صابوني إلى أن كلية الإمارات للتكنولوجيا، تحرص على الدوام للمشاركة في استضافة كافة الفعاليات والأنشطة والندوات وورش العمل التي تُسهم في دعم مسيرة التنمية في الدولة، وتصبّ في مصلحة أفراد المجتمع.