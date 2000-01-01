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بدء صرف شيكات الشؤون الاجتماعية عبر الصراف الالى بغزة والضفة

الإثنين 09 ديسمبر 2019 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدء صرف شيكات الشؤون الاجتماعية عبر الصراف الالى بغزة والضفة


غزة / سما /

أفادت مصادر محلية مساء اليوم الاثنين ببدء صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية عبر الصراف الآلي، على أن يتم الصرف غدا الثلاثاء في البنوك.

و وفقا للمصادر، فسيتم صرف مخصصات الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية في المحافظات الشمالية والجنوبية على حد سواء، حيث تم إضافة 2000 أسرة جديدة ستستفيد للمرة الأولى من برنامج التحويلات النقدية، منها 1500 أسرة في قطاع غزة و 500 أسرة في الضفة الغربية.

وتشمل الدفعة 104,634 أسرة بمبلغ إجمالي 124 مليون شيقل. وبين الوزير أن عدد الأسر المستفيدة في قطاع غزة حوالي 70 ألف أسرة والباقي في الضفة الغربية.

ويبلغ مخصصات الأسر من قطاع غزة من هذه الدفعة تبلغ 94 مليون شيقل، والمبالغ المخصصة للضفة الغربية حوالي 30 مليون شيقل.

ووفقاً لوزارة التنمية فقد تم إضافة 2000 أسرة جديدة ستستفيد للمرة الأولى من برنامج التحويلات النقدية، منها 1500 أسرة في قطاع غزة و 500 أسرة في الضفة الغربية.

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