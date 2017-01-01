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"حماس" ترد على تصريحات اشتية حول افتتاح المشفى التركي بغزة..

الإثنين 09 ديسمبر 2019 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" ترد على تصريحات اشتية حول افتتاح المشفى التركي بغزة..


غزة / سما/

ردت حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، اليوم الاثنين، على تصريحات رئيس الوزراء محمد اشتية حول أن افتتاح المستشفى التركي بغزة جاء ردًا على المستشفى الأمريكي الميداني.

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم إن هذا التصريح يؤكد ما ذهبت إليه حماس دائمًا من أن السلطة هي الجهة المعطلة لافتتاح المستشفى التركي بعد استلامه عام 2017 كجزء من خطتها لحصار غزة صحيًّا، الأمر الذي تسبب بتفاقم الوضع الصحي، وموت العديد من المرضى الذين حُرموا من حقهم في العلاج.

وأكد أن المستشفى الميداني الدولي جاء نتاجًا لمقترح الوسطاء في إطار بحث البدائل للتخفيف من معاناة المرضى الناتجة عن الحصار الظالم، والعقوبات الانتقامية التي مارستها السلطة والاحتلال على أهلنا في قطاع غزة.

وكان رئيس الوزراء أعلن جلسة مجلس الوزراء اليوم، أن الحكومة ستقوم بتشغيل المشفى الذي بُني بتمويل تركي في غزة ردا على المستشفى الأمريكي، مبيناً أن الحكومة في المراحل الأخيرة للاتفاق مع الأتراك لتغطية المصاريف التشغيلية لهذا المشفى.

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