الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

غزة / سما /

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الإثنين، أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن السفر عبر معبر رفح ليوم غد سيكون للحافلة السابعة حتى الحافلة العاشرة من كشف (5 _ 12).

ودعت الداخلية إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها والتواجد غداً الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت داخلية غزة المسافرين بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

رابط كشف (5/12)