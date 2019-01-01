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هل بدأت المصالحة؟.. وفد قطري يصل السعودية

الإثنين 09 ديسمبر 2019 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل بدأت المصالحة؟.. وفد قطري يصل السعودية


الرياض /سما/

وصل وفد قطري رفيع المستوى برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، اليوم الاثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض.

وحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، "يترأس المريخي وفد دولة قطر المشارك في أعمال اجتماع الدورة /145/ للمجلس الوزاري، التحضيرية للدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية غدا الثلاثاء".

ومثل الوزير سلطان بن سعد المريخي قطر في قمة العام الماضي، في وقت توجه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، إلى جمهورية رواندا وسط القارة الأفريقية، قبل يوم من انعقاد القمة الخليجية المرتقبة في السعودية.

ويبدو أن الأزمة الخليجية في طريقها إلى خط النهاية، مع ظهور مؤشرات عديدة على ذلك، أبرزها قرار السعودية والإمارات والبحرين المشاركة في كأس الخليج في الدوحة هذا الشهر.

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